У Харкові вибух у багатоповерхівці на Московському проспекті (додано фото)

Харків. 16 грудня. УНІАН. У Харкові стався вибух у 16-поверховому житловому будинку на одній з центральних магістралей міста - проспекту Московському.

Про це стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел.

Вибух стався на 9-му або 10-му поверсі будинку. На цей час на місці події працюють рятувальники.

Інформацію про надзвичайну подію підтвердив помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор Лупандін, який у ці хвилини виїхав на виклик.

Подробиці він повідомить з місця події.