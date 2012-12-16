У Харкові вибух у багатоповерхівці на Московському проспекті (додано фото)
18:49, 16 грудня 2012Харьків
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Працюють рятувальники
Харків. 16 грудня. УНІАН. У Харкові стався вибух у 16-поверховому житловому будинку на одній з центральних магістралей міста - проспекту Московському.
Про це стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел.
Вибух стався на 9-му або 10-му поверсі будинку. На цей час на місці події працюють рятувальники.
Інформацію про надзвичайну подію підтвердив помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор Лупандін, який у ці хвилини виїхав на виклик.
Подробиці він повідомить з місця події.
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