У Харкові вибух у багатоповерхівці на Московському проспекті (додано фото)

18:49, 16 грудня 2012
Харьків
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Працюють рятувальники

Харків. 16 грудня. УНІАН. У Харкові стався вибух у 16-поверховому житловому будинку на одній з центральних магістралей міста - проспекту Московському.

Харків, вибух газу у 16-поверхівці, 16 грудня 2012

Про це стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел.

Вибух стався на 9-му або 10-му поверсі будинку. На цей час на місці події працюють рятувальники.

Харків, вибух газу у 16-поверхівці, 16 грудня 2012. Фото із сайту ”Главное”

Інформацію про надзвичайну подію підтвердив помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор Лупандін, який у ці хвилини виїхав на виклик.

Подробиці він повідомить з місця події.

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