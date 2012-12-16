У Харкові внаслідок вибуху в будинку загинуло двоє людей - очевидець (фото)

Харків. 16 грудня. УНІАН. У Харкові внаслідок вибуху в 16-поверховому житловому будинку загинуло двоє людей.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН очевидець події – мешканець будинку №248-Г по проспекту Московському, де в квартирі на 10-му поверсі стався, ймовірно, вибух газу.

«Вибух стався близько двох годин тому. З вікон будинку вистрибнули двоє людей», - сказав співрозмовник агентства.

Він не зміг пояснити, люди вистрибнули самі, чи їх викинуло внаслідок вибуху.

На цей час пожежники закінчили гасіння пожежі. У дворі біля будинку працювали близько 10 спецмашин, знаходяться близько 5 карет швидкої допомоги. На вулицю з квартир будинку повиходили близько 100 його мешканців, повідомив очевидець.

Фото Дмитра Неймирока