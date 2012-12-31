Новий власник Металіста зустрівся з Маркевичем і топ-менеджерами клубу

11:25, 31 грудня 2012
Харьків
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Курченко накреслив стратегію розвитку

Харків. 31 грудня. УНІАН. Новий власник ФК «Металіст» Сергій Курченко заявив про продовження співпраці з тренером та адміністраторами команди і накреслив стратегію розвитку слобожанського клубу.

Сергій Курченко, зустріч з Маркевичем, Воликом і Красниковим, 30.12.12. Київ

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в розміщеному на офіційному сайті ФК «Металіст» повідомленні.

Згідно з повідомленням, 30 грудня в Києві, в офісі Групи компаній «Газ України», відбулася зустріч нового власника харківського «Металіста» С.Курченка з головним тренером команди Мироном Маркевичем, генеральним директором Сергієм Воликом та спортивним директором Євгеном Красниковим.

Зустріч була покликана відповісти на цілу низку гострих питань, пов`язаних з найближчими і середньостроковими планами нового власника, а також зі стратегією розвитку команди, зазначається в повідомленні.

Учасники зійшлися у високій оцінці діяльності попереднього власника клубу бізнесмена Олександра Ярославського. С.Курченко підкреслив, що вдячний О.Ярославському за те, що той забезпечив прорив у розвитку «Металіста» і вніс неоціненний внесок у розвиток українського футболу.

Металіст Аустрія 30.11.11 4:1 Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Всі погодилися, що стабільна «бронза» Чемпіонату України - це досягнення, на якому не можна зупинятися. Новий власник команди пообіцяв, що найближчим часом на команду чекає ще більш вражаючий прогрес.

Тренеру та адміністраторам команди було обіцяно продовження співпраці згідно з контрактами, а також поступове збільшення винагороди гравцям і вдосконалення тренувальної бази. Зокрема, С.Курченко має намір найближчим часом, як і обіцяв, викупити у міської влади стадіон «Металіст».

С.Курченко висловив упевненість, що майбутнє клубу і команди - в підростаючому поколінні, і має намір робити серйозні вкладення у підготовку юних футболістів.

Крім того, С.Курченко висловив твердий намір зустрітися з командою напередодні її вильоту на тренувальні збори в Дубай.

Він також підкреслив важливу роль фан-клубу та уболівальників і повідомив, що найбільш активних з них буде запрошено до Англії на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи, у якому «Металіст» зустрінеться з «Ньюкаслом» на стадіоні Сент-Джеймс Парк. Матч відбудеться 14 лютого, і найближчим часом будуть оголошені умови конкурсу, найбільш активні учасники якого поїдуть до Ньюкасла.

Новий власник команди підтвердив намір посилити роботу з уболівальниками клубу та їхніми організаторами і повідомив про початок розробки спеціальної програми зворотного зв`язку «уболівальник-команда».

М.Маркевич у відповідному виступі підкреслив, що поставлені завдання дуже амбітні і складні, але «ставити планку високо - це хороший тон, це по-спортивному».

У відповідь С.Курченко зазначив важливість для нього цієї зустрічі, заради якої він перервав зарубіжне відрядження. Він розповів, що завжди мріяв працювати у «великому» футболі, і підкреслив, що свої вміння добиватися успіхів у бізнесі має намір привнести в управління футбольним клубом.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня харківський бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що складає із себе повноваження президента ФК «Металіст» і передав зобов’язання з його фінансування іншому інвестору.

Цього ж дня сайт футбольного клубу повідомив, що досягнуто домовленості з групою компаній «ГазУкраїна», головним бенефіціаром якої є С.Курченко, щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського.

Згодом С.Курченко заявив про свій намір збільшити інвестиції в команду.

Тренеру й адміністраторам команди було обіцяно продовження співпраці згідно контрактами, а також поступове збільшення винагороди гравцям і вдосконалення тренувальної бази. С.Курченко також заявив про намір найближчим часом викупити у місцевої влади стадіон «Металіст».

Довідка УНІАН. Харківський ФК «Металіст» створений у грудні 1925 року при колективі Харківського паровозобудівного заводу (нині ДП «Завод ім. Малишева»). ФК «Металіст» на сьогодні грає в Українській футбольній Прем’єр-Лізі. Володар Кубка СРСР, шестиразовий бронзовий призер чемпіонату України, фіналіст Кубка СРСР і Кубка України.

Останніми роками «Металіст» виступає у змаганнях Ліги Європи, зокрема, в сезоні 2011/2012 команда вибула на стадії боротьби за вихід до 1/4. Цього року «Металіст» достроково, за два тури до завершення групового турніру ЛЄ, з першого місця вийшов у наступну, весняну, фазу змагань 2012/2013.

У виступах на європейській арені цього сезону «Металіст» показує найкращий результат не лише в Україні, а й серед команд Східної Європи. У новій версії рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS) «Металіст» знову поліпшив свої позиції і піднявся на 26 місце, обійшовши донецький Шахтар (45 місце), київське Динамо (78). Дніпро – на 80-й сходинці.

Нападник «Металіста» бразилець Барселлос Фреда Тайсон, за версією УЄФА (грудень 2012 р.), увійшов до складу символічної збірної групового турніру Ліги Європи.

Фото (внизу) Андрія КРАВЧЕНКА

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