Металіст- Металург 1:1

Харків. 29 жовтня. УНІАН. У черговому матчі Чемпіонату України з футболу Металіст вдома зіграв з донецьким Металургом унічию з рахунком 1:1.

Як передає кореспонденту УНІАН, першими відкрили рахунок харкі’яни (Дєвіч, 61), на що Металург відповів голом наприкінці зустрічі (Мендоса, 85).

Металіст став єдиною командою серед четвірки лідерів, яка не здобула перемоги в 14-му турі.

Набравши у 14 турах 27 очок, Металіст посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці Чемпіонату.

Трійка лідкерів виглядає так: Шахтар (37). Дніпро (31), Динамо (30). Чорноморець, який іде п’ятим, відстає від Металіста на 4 очка.

Клуб Харків програв Шахтарю у Донецьку з рахунком 1:2 і з 13 очками посідає 14-те місце.