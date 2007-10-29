Тягар виборів мера ляже на Кернеса - експерт

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Дострокові вибори міського голови Харкова будуть побудовані на критиці не стільки нинішнього мера Михайла ДОБКІНА, скільки секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА.

Таку думку висловив агентству УНІАН заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи характер виборчої майбутньої кампанії в Харкові.

“Після того, як Олександр ФЕЛЬДМАН (представник БЮТ – УНІАН) заявив про те, що Г.КЕРНЕС не матиме впливу в Харкові при наступному мерові міста, і після того, як наступного ж дня Г.КЕРНЕС заявив про те, що А.ФЕЛЬДМАН ніколи не стане мером Харкова, фактично сформувалася основна ідеологія майбутніх виборів мера міста і міськради”, – сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Він вважає, що антирейтинг Г.КЕРНЕСА серед харківських виборців і серед місцевих еліт настільки високий, що конфлікт з Г.КЕРНЕСОМ автоматично робить лідера Харківського БЮТ О.ФЕЛЬДМАНА лідером симпатій і очікувань харків`ян. “Фактично, вибори мера Харкова і вибори в міськраду можна виграти тільки на публічній неадекватності Г.КЕРНЕСА”, – упевнений політолог.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, особистий антирейтинг Г.КЕРНЕСА може працювати як акумулятор позитивного рейтингу основного кандидата-опонента. “Якщо Г.КЕРНЕС хоче дійсно ослабити своїх опонентів, то їх потрібно не критикувати, а навпаки демонстративно підтримувати. Той, кого підтримає Г.КЕРНЕС, стане головним ворогом харків`ян на виборах і однозначно програє”, – заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.