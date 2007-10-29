Фрунзенський район: 1,5 доби без тепла

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Значна частина житлових будинків, дитячих установ, шкіл та лікарень Фрунзенського району добу залишатимуться без тепла і гарячої води.

Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, про це інформує комунальне підприємство «Харківські теплові мережі».

У зв`язку з ремонтом ділянки тепломагістралі з 06:00 29 жовтня до 12:00 30 жовтня буде відключене опалення і припинена подача гарячої води до 151 житлового будинку, 5 дитячих комбінатів, 7 шкіл і 4 лікувальних установ Фрунзенського району (ділянка, обмежена вулицями Танкопія, Харківських Дивізій, бульваром Б.Хмельницького та пр. Московським).