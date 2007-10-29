Збройний напад на Пархомівський музей

Харків. 29 жовтня. УНІАН. При спробі пограбування історико-художнього музею в селі Парховмівка Харківської області міліція застосувала зброю проти грабіжників, які намагалися викрасти картини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, при спробі затримання зловмисників поранення отримав охоронець цивільної охорони музею, а також обидва грабіжники, яким спочатку вдалося втекти, але невдовзі вони були затримані міліцією.

За інформацією ЦГЗ, подія сталася 26 жовтня близько 16.40. Два невідомих відвідувача музею несподівано зняли зі стіни дві картини (перша, як з’ясувалося, репродукована гравюра за мотивами Рембрандта, а друга – копія картини Сан Дейка, виконана в техніці пастель) та намагалися втекти. Працівник міліції, який здійснював охорону приміщення музею, зробив декілька пострілів у бік злочинців з табельної вогнепальної зброї.

В той же час, другий працівник – охоронець цивільної охорони - намагався перешкодити відходу злочинців. Але один із зловмисників вчинив йому опір - здійснив постріл в його бік з невстановленої зброї та поранив охоронця.

При цьому невідомі особи залишили картини у будівлі музею і вибігли з приміщення. Працівник відділу Державної служби охорони, наздоганяючи нападників, зробив ще декілька пострілів та поранив обох злочинців. Але, незважаючи на це, зловмисникам вдалося зникнути з місця скоєння злочину на автомобілі «Форд Сієра». Під час розшукових заходів у лісосмузі поблизу селища в Зінківському районі Полтавської області розшукуваний автомобіль було виявлено в обгорілому стані зі знищеними номерами.

Охоронник цивільної охорони був доставлений в районну лікарню з діагнозом вогнепальне поранення правого ока. Зараз він знаходиться у реанімації в 4-й лікарні швидкої та невідкладної допомоги м. Харкова, стан його здоров’я стабільно тяжкий.

З місця злочину вилучені усі речові докази. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 187 Кримінального Кодексу України (розбій). Злочинці були оголошені у міждержавний розшук. В результаті вжитих оперативно-розшукових заходів зловмисники були затримані. Встановлено, що вони обидва раніше були засуджені за бандитизм, за що відсиділи по 6 років ув`язнення. Зараз встановлюються обставини скоєного злочину, затримані особи перевіряються на причетність до скоєння інших кримінальних злочинів, повідомили в ЦГЗ.