Меморіал Жертвам голодомору встановлять у Харкові 2008 року

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Меморіальний комплекс Жертвам голодомору 1932-1933 років в Україні буде встановлений у Харкові протягом наступного року

Як передає повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це сьогодні заявив Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, виступаючи на засіданні Оргкомітету з підготовки і проведення в області заходів щодо увічнення пам`яті жертв голодоморів і політичних репресій, яке проводив голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ.

Протягом двох тижнів планується визначитися з місцем установки пам`ятника. За словами міського голови, дане питання ще не узгоджено: «Це можуть бути як парк Пам`яті, так і Молодіжний парк; так і будь-яке інше місце».

М.ДОБКІН повідомив, що на сьогоднішній день підготовлено розпорядження Харківського міського голови «Про відзначення дня пам`яті жертв голодоморів» і розроблений план відповідних заходів, реалізація якого розрахована до кінця жовтня 2008 року.

«Якщо ми хочемо шанувати пам`ять цих людей, то повинні бути тактовними до всіх точок зору з цього питання, - додав М.ДОБКІН. - Меморіальний комплекс повинен будуватися в такому місці і у такому вигляді, щоб він став місцем покладання квітів для будь-якої людини, представника будь-якої політичної сили. Ми повинні зробити все можливе, щоб ані під час будівництва, ані під час установки пам`ятника, не було акцій протесту - того, що обурюватиме жителів міста Харкова і представників тих або інших політичних сил».

Головний архітектор області Юрій ШКОДОВСЬКИЙ повідомив присутніх про те, що вже підготовлена програма проведення конкурсу на кращий проект Меморіального комплексу Жертвам голодомору 1932-33 років. Жюрі, до якого увійдуть провідні історики, архітектори, художники та краєзнавці міста й області, очолить перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Володимир БАБАЄВ.

Три кращі проекти планується відзначити грошовими преміями, розмір яких становитиме: 15, 10 і 7 тисяч гривень, відповідно. Результати конкурсу будуть підбиті вже до кінця цього року, повідомили у прес-службі.