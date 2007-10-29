На Харківщині від голоду в 1932-1933 рр. померло близько 2 млн. людей

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Під час Голодомору 1932-1933 років у Харківській області загинуло близько 2 мільйонів людей.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, ця цифра пролунала сьогодні на засіданні оргкомітету з підготовки та проведення в області заходів щодо вшанування пам`яті жертв голодоморів і політичних репресій, яке провів губернатор Арсен АВАКОВ.

На початку засідання керівник області вручив Почесні грамоти і Подяки облдержадміністрації членам оргкомітету, які відзначилися при підготовці заходів щодо увічнення пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Учасники засідання обговорили хід виконання Указу Президента України від 28.03.07 «Про заходи у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні» та відповідне доручення голови облдержадміністрації за ІІІ квартал 2007 р.

Як повідомив заступник голови облдержадміністрації Ярослав ЮЩЕНКО, за результатами проведеної роботи були встановлені імена 114 224 жертв Голодомору (в ІІ кварталі це число становило 76 543). Ці дані були одержані з офіційних джерел - книг реєстрації актів цивільного стану. «Науковці Харківського Національного університету імені В.Каразіна вивели коефіцієнт смертності за 1929 - 1933 роки по регіонах України, який у Харкові перевищував 25%. Кількість жертв визначається фахівцями на рівні приблизно 2 мільйонів чоловік», - сказав Я.ЮЩЕНКО.

Голова обласної ради Василь САЛИГІН, який виступив перед учасниками засідання, підкреслив, що нині залишилося дуже мало живих свідків страшної трагедії 1932 - 1933 рр., а також відповідних архівних документів, і засобам масової інформації належить непроста і дуже відповідальна робота щодо інформування населення про Голодомор та його причини. Крім того, В.САЛИГІН висловив упевненість у тому, що депутати облради підтримають обласну Програму по увічненню пам`яті жертв Голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні на 2007 - 2008 роки, яку облдержадміністрація планує винести на розгляд сесії обласної ради 30 жовтня.

У свою чергу Харківський міський голова Михайло ДОБКІН заявив, що Меморіал жертвам Голодомору 1932 - 1933 рр. буде споруджений в Харкові протягом 2008 р. Щоправда, місце розташування Меморіального комплексу поки не визначено, інформує сайт ОДА.