До шайки затесався і тренер з футболу

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Прокуратурою області затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі за обвинуваченням членів організованої групи з шести мешканців приміських районів м. Харкова віком від 23 до 39 років за скоєння злочинів, передбачених одразу кількома статтями Кримінального кодексу України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, троє з обвинувачених раніше неодноразово судимі, четверо – непрацюючі. Серед кримінальної шістки опинився і тренер одного з відомих футбольних клубів.

Протягом місяця - з 23 грудня 2006 р. по 26 січня 2007 р. - вони скоїли у Харкові та області низку особливо тяжких злочинів: крадіжок чужого майна, шахрайство, розбійний напад з проникненням у житло, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Зокрема, у грудні 2006 р., прибувши у віддалене село Дергачівського району на авто і помітивши необхідного чоловіка, злочинці швидко вийшли і збили його з ніг, назвавшись при цьому працівниками міліції. Псевдоправоохоронці повідомили потерпілому, що він затриманий за збут наркотиків. Для переконливості зловмисники надягли ошелешеному громадянину наручники, допомогли піднятися і навіть імітували спробу доставити його до відділення міліції та притягти до кримінальної відповідальності. Аби уникнути цього, вечірні гості зажадали від нещасного матеріальну винагороду. Той віддав злодіям дві з половиною тисячі гривень.

Наступного дня опівночі злочинці викрали з магазину «Автозапчастини» 13 каністр моторних масел, 8 шин, амортизатори тощо.

Міліції вдалося затримати членів злочинного угруповання.

Справу скеровано до суду. Лише за шахрайство їм загрожує покарання від 5 до 12 років з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі прокуратури.