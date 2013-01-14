В Україну намагалися контрабандно завезти крокодила

Харків. 14 січня. УНІАН. На митному пості міжнародного пункту пропуску «Гоптівка», що на Харківщині, митники виявили та вилучили крокодила, якого незаконно на автомобілі «Mitsubishi Montero» намагалися завезти з території Російської Федерації в Україну.

Як повідомили УНІАН у Харківській обласній митниці, 13 січня прихованого від митного контролю крокодила ввозило подружжя громадян України.

«Mitsubishi Montero» за’їхав до зони митного контролю в напрямку в’їзду в Україну смугою руху «зелений коридор», але автомобіль був переведений на смугу «червоний коридор» для проведення спільного огляду із прикордонниками. Під час проведення усного декларування громадяни заявили, що не переміщують через державний кордон заборонених або обмежених до переміщення товарів чи предметів.

Утім, у спортивній сумці, що знаходилася серед інших валіз з особистими речами на задньому сидінні автомобіля, митники виявили загорнутого у простирадло та плед 6-річного південно-американського каймана. Крокодил завдовжки близького одного метра в момент виявлення був напівживим від холоду, крім того виявилося, що господар годував його тільки кілька разів на тиждень.

Дозвільні документи, необхідні для переміщення дикої тварини через митний кордон України, у громадян були відсутні.

Митники склали протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України «Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю». Крокодил як предмет правопорушення був вилучений та переданий митницею на тимчасове зберігання до Харківського зоопарку.