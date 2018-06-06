Изюмский приборостоительный: новые горизонты

Одним из уникальных предприятий украинской промышленности является ГП «Изюмский приборостроительный завод». Предприятие имеет славную историю, уходящую в далекие 20-е годы минувшего столетия. Оптические приборы, созданные в его стенах, использовались и продолжают использоваться в широком спектре военной и гражданской технике. Сегодня завод производит всю номенклатуру оптики для комплектования бронетранспортеров, а также современного украинского танка «Оплот». В 2011 году в результате реструктуризации завод был передан в управление ГК «Укроборонпром», а с октября 2012 году преобразован в ГП «Изюмский приборостроительный завод».

В апреле 2012 года директором завода был назначен Леонид Шоломицкий. В интервью Defense Express он рассказал о перспективах работы предприятия.

Что удалось сделать за прошедшие месяцы?

Самое главное – заводу удалось снизить себестоимость продукции, что позволило вернуться на утерянные ранее рынки. В результате завод ликвидировал долги, была начата модернизация производства. Себестоимость снизилась за счет целого ряда принятых мер.

Мы проанализировали и снизили нормы расхода материалов. Ввели полную ответственность за брак, перевели повременщиков на сдельную оплату труда, что снизило затраты. Ужесточили вообще всю дисциплину – и трудовую, и финансовую, и обычную.

Удалось также оптимизировать структуру персонала, увеличив долю рабочих, которые непосредственно трудятся у станков. Вот такой провели комплекс организационных, технологических и финансовых мероприятий.

Снижение себестоимости (без потери качества) было настолько существенным, что удалось привлечь новых заказчиков из России, Бельгии, Франции, Казахстана и даже США. В объеме производства увеличилась доля заказов Минобороны.

В России нашу продукцию покупают госпредприятия для образцов военной техники, которая производится в Туле, Кургане, Ульяновске, Арзамасе, Нижнем Тагиле. Это российские производители бронетехники, вертолетов и катеров. Также стали покупать наши изделия китайские заказчики.

Китайские заказчики вас сами нашли?

Их представители приезжали к нам, но и мы собираемся к ним съездить. В этой стране очень емкий рынок, и продукция нашего завода будет востребованной. В целом, мы усилили маркетинговую деятельность – даем адресную рекламу, обновляем дизайн сайта завода, встречаемся с бывшими заказчиками, которые по разным причинам перестали покупать нашу технику. Для маркетинга использовали и возможности Евро-2012, встречаясь с гостями чемпионата из разных стран. Организовали и провели совещание с руководителями ряда предприятий в Одессе.

Это совещание – инициатива «Укроборонпрома» или ваша собственная?

«Укроборонпром» – направляющая и руководящая сила. Большой вклад концерна в развитие отрасли в целом состоит в том, что он провел огромную работу по оптимизации технологических цепочек, исключая из них посредников. Их было достаточно вокруг таких предприятий, как ГП «Завод им. Малышева» или ХКБМ. «Укроборонпром» навел в этой сфере порядок. Ранее продукцию покупали, например, с различных баз хранения сомнительного происхождения, теперь – только у заводов-производителей. На сборочных предприятиях начала активно работать служба военной приемки.

Роль «Укроборонпрома» велика, и нужно отдать им должное. С их подачи была также усилена общая дисциплина на предприятиях и дисциплина финансовых расчетов.

Какие перспективы увеличения объемов производства Изюмского приборостроительного завода?

В 2011 году объем производства составил порядка 60 млн грн, в этом – планируем получить более 110 млн грн, среднюю зарплату увеличили на 30% и к концу года увеличим еще – до 40%. В 2013 г., я думаю, что произведем и реализуем продукции примерно на 150 тыс. грн. Возможно, появятся новые заказчики в Китае и Казахстане.

Надеемся также на увеличение заказов от Минобороны. По собственной инициативе начали разрабатывать проект модернизации приборов ночного видения для бронетехники, которая находится на вооружении в Украине. Эти приборы уже давно отслужили свой срок и нуждаются в замене. Предлагается обновить приборы путем замены устаревших оптико-электронных преобразователей на современные.

Что мешает увеличивать объемы и расширять рынки сбыта?

Заводу остро не хватает современного оборудования. Нас вдохновляет пример уникального харьковского завода «ФЭД», который оснастил цеха передовым современнейшим оборудованием и выходит на рынки Китая и других стран.

У нас практически нет современного оборудования, ведь лет 25 на заводе ничего в этом направлении не делали – не закупали новое оборудование и не модернизировали имеющееся. А мы начали модернизацию и будем ее продолжать.

Сейчас у нас дефицит «живых» денег: завод в 2011 году получил аванс на производство комплектов оборудования для третьей партии БТР-4 в рамках иракского заказа, полученные средства были использованы, но приборы не были сделаны. 7 млн грн оказались задействованы в другой продукции, а оборудование для третьей партии БТР (68 машин) пришлось делать уже практически без авансов. Из ситуации выходили за счет собственных оборотных средств и авансов заказчиков. Было сложно, и выделить серьезную сумму на закупку оборудования не удалось.

Что уже модернизировали?

Провели частичную модернизацию производства оптики, что сразу дало хорошую отдачу. В этой сфере иногда требуются измерения с точностью до 10-й доли угловой секунды. Заказчики приезжали на завод – и не видели того оборудования, которое привыкли видеть на других предприятиях. Поэтому контракты срывались.

Мы купили специальный контрольно-измерительный интерферометр и сразу же получили заказ.

Приехали заказчики из Израиля, увидели, что есть интерферометр, поняли, что требуемая точность будет обеспечена, и решили, что будут у нас заказывать оптику.

Для Конотопского завода мы сделали три уникальные призмы, которые даже немецкий «Цейс» отказался делать. А мы сделали только за счет того, что немного модернизировали производство. Кстати, в компании «Цейс» собирались выполнять заказ около полугода и закупать спецоборудование. А мы сделали в два раза дешевле и в два раза быстрее.

За счет какого финансирования будете продолжать модернизацию?

За счет своих средств, кредиты брать не планируем. «Укроборонпром» дал разрешение списать около 50 единиц старого оборудования, несколько зданий и помещений, которые не использовались более 20 лет. На средства, полученные от продажи компонентов списания, будем закупать новое оборудование.

В первую очередь планируем приобрести обрабатывающие центры. В целом в ближайших планах – закупка оборудования на 8 млн грн. Это станки с числовым программным управлением, контрольно - измерительное оборудование.

Завод будет развиваться. Есть планы сделать его базовым в Украине в сфере оптического производства и приборостроения, связанного с оптическими элементами и лазерами, системами управления огнем. Для этого к ИПЗ присоединят некоторые другие предприятия и создадут вместо них филиалы.

СПРАВКА. В Первую мировую войну в России появился дефицит оптических приборов для военных нужд. В стране такого производства не было, поэтому в 1916 г. в Изюме начали строить завод. Место было выбрано с учетом имеющихся месторождений песка и глины, наличия свободных работников и научной базы. Первое стекло завод сварил уже при советской власти – в 1923 г. Вскоре потребность страны в оптическом стекле была полностью удовлетворена.

Кстати, стекло для «рубиновых звезд» на башнях Кремля в Москве было сварено в Украине на Изюмском заводе оптического стекла.

В 30-х годах прошлого века начали осваивать производство оптических приборов, в 1940 г. были выпущены первые прицелы и армейские бинокли. После войны основной продукцией стали высокоточные оптические и оптико-электронные приборы производственно-технического и специального назначения. Также было освоено производство стационарных морских маяков, которые поставлялись для всего СССР. В 1997-1998 гг. завод приобрел статус Изюмского казенного приборостроительного завода, сохраняя свою направленность (оптическое стекловарение и приборостроение), научную и экспериментальную базу.

Сейчас завод способен производить оптическое, цветное и бесцветное стекло более 250 марок, которые разрабатывает самостоятельно. Освоено производство приборов новых типов: нивелир НИ-3, НИК-ЗМ, ПВН – прибор вертикального проектирования, «Микат» – микроскоп аналитический с различными вариантами использования (монокулярный, бинокулярный, адаптированный с компьютером), а также традиционный оптический.

Внедрена в производство серия современных приборов наведения для противотанковых комплексов, оптико-электронных прицельных комплексов для систем управления огнем легкобронированной техники, обзорных станций наблюдения. Завод реализует приборы строительного и геодезического направления в Беларуси, Казахстане, России, Узбекистане и Украине.

Серийно выпускает офтальмологические линзы. Выпускаются оптические прицелы ОП-4М, предназначенные для обеспечения прямой наводки при стрельбе различных систем наземной артиллерии, ночные приборы наведения бронетанковой техники 9C816 (для танков Т-62, Т-64, Т-72, Т-80, Т-84, «Оплот»), прибор наведения УСК-1УСК-1 для наведения зенитной ракеты на цель в поле управления пеленгационных каналов и другую технику. Завод производит всю номенклатуру оптики для комплектования бронетранспортеров, а также танков «Оплот», разрабатывает оптико-электронные приборы для систем управления огнем, модернизирует уже стоящие на вооружении.

Алексей Грищенко, специально для Defense Express

На знімках: танк«Оплот» и бронетраспортер БТР-4 производства завода им. Малишева, на которые устанавливаются приборы Изюмского приборостроительного завода.

Фото Андрея КРАВЧЕНКО