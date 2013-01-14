На Харківщині знову вибух газу

Харків. 14 січня. УНІАН. У селищі Ківшарівка Куп’янського району в одному з 5-поверхових житлових будинків через порушення правил використання стався вибух побутового газу.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області, повідомлення про вибух газу у квартирі на другому поверсі надійшло 13 січня о 18.40.

За попередніми даними, 40-річний власник квартири залишив без нагляду чайник на газовій плиті. Вода з чайника загасила вогонь конфорки, внаслідок чого в кухні утворилася вибухонебезпечна концентрація газу.

Господар у момент вибуху перебував в іншій кімнаті, тому не постраждав. Внаслідок вибуху було пошкоджено скло двох вікон. Конструктивні елементи квартири та будинку не пошкоджені. Потреби у відселенні мешканців будинку немає. Пожежі не сталося.

На місці пригоди працював черговий підрозділ Державної служби цивільного захисту з Куп’янська, міліція та аварійна ланка Куп’янської філії ПАТ «Харківгаз».

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх місяці у Харкові в житлових будинках сталося два вибухи газу.

4 вересня, о 10.30 у Харкові в 9-поверховому будинку на вулиці Петра Слинька, у квартирі на 3-му поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб. До ліквідації наслідків вибуху залучено 55 осіб та 10 одиниць техніки.

16 грудня о 17.39 у квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку у Харкові стався вибух газу. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей (2005 та 2011 р.н.). Постраждало близько 10 осіб. Кількох із них з травмами різних ступенів важкості було госпіталізовано. За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу у 4 квартирах.