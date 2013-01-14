Завтра на сході до 6° морозу

Харків. 14 січня. УНІАН. Завтра в Україні очікується хмарна погода, без істотних опадів, лише на Закарпатті та у Карпатах мокрий сніг з переходом у дощ, місцями сильні опади, вночі та вранці налипання мокрого снігу, ожеледь.

На дорогах України ожеледиця, вночі та вранці місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західній частині подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу, у західних та південних областях 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла; у Криму вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла; у східних областях та на Сумщині вночі 13-18° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Київській області у вівторок – хмарно, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві - хмарна погода, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 0-2° тепла.