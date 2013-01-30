З березня харків’яни зможуть прямим рейсом літати в Баку

Харків. 30 січня. УНІАН. Навесні цього року з Міжнародного аеропорту «Харків» до столиці Азербайджану можна буде дістатися прямим рейсом - авіакомпанія «ЮТейр-Україна» планує розпочати виконання регулярних рейсів сполученням Харків - Баку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжнародного аеропорту «Харків», з 15 березня 2013 року перельоти за маршрутом Харків - Баку виконуватимуться один раз в тиждень по п`ятницях, а з 7 травня - двічі в тиждень по вівторках та п`ятницях.

Рейси виконуватимуться на повітряних суднах типу Crj-200.

Крім того, у прес-службі повідомили, що з 2 червня 2013 року авіакомпанія «Ютейр Україна» раз на тиждень по неділях виконуватиме прямі рейси Харків – Санкт-Петербург.

Крім того, аеропорт провадить переговори про введення з червня 2013 року прямих авіасполучень між Харковом та Сімферополем, а також Афінами.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Харків» у 2012 році збільшив пасажиропотік на 62% порівняно з 2011 роком - до 501,5 тис. пасажирів. У 2013 році аеропорт «Харків» планує збільшити пасажиропотік на 20% порівняно з 2012 роком - до 600 тис. осіб.

У 2011 році пасажиропотік аеропорту «Харків» виріс на 26,8% порівняно з 2010 роком - до 308,5 тис. пасажирів.

Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» за підсумками 2012 року збільшила пасажирські авіаперевезення майже на 90% порівняно з 2011 роком - до 420 тис. чоловік.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» базується в аеропорту «Київ» (Жуляни). На сьогодні флот авіаперевізника складається з 5 літаків ATR 42-300, 5 літаків ATR-72-500, одного среднемагістрального Boeing 737-400 та 4 Bombardier CRJ-200.

Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об’єктів столиці Слобожанщини, що був реконструйований в рамках підготовки інфраструктури Харкова до проведення фінальних ігор чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Реконструкцію здійснювала група компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій А.Ярославського в проект становила 107,2 млн дол. (аеровокзальний комплекс та прилегла територія). З державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської башти, виділено 191,3 млн дол.

Реконструкція аеропорту розпочалася в квітні 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.