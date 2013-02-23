У Харкові з нагоди Дня захисника Вітчизни пронесли портрет Сталіна

Харків. 23 лютого. УНІАН. Сьогодні у Харкові з нагоди Дня захисника Вітчизни центром міста пронесли портрет Сталіна.

Як передає кореспондент УНІАН, опівдні близько 200 учасників параду пройшли по вулиці Сумській і провели акцію на майдані Свободи неподалік пам’ятника Леніну.

Активісти у військових мундирах несли в голові колони великий портрет Сталіна та прапори із символікою Радянської армії та комуністичної доби. Учасники ходи, серед яких представники ветеранських організацій та лівих сил, також тримали транспаранти з написами: «Слава Советской армии!», «Даешь таможенный союз!», «Европейский союз и Таможенный союз - гарант защиты от фашизма, нацизма, ксенофобии и фальсификации в нашей истории», «Твои радости оплачены кровью, не забудь поздравить ветеранов!».

Попереду колони пройшла раритетна техніка часів Великої Вітчизняної війни, зокрема бронетранспортер, військовий мотоцикл та легковий автомобіль, у супроводі переодягнених у форму радянських воїнів та офіцерів людей.

Згідно з повідомленням офіційного сайту Харківської міської ради, у зв’язку з проведенням урочистих заходів та виставки ретро-автомобілів, присвячених Дню захисника Вітчизни, 23 лютого з 12.00 до 15:00 було припинено рух транспорту на площі Свободи на ділянці від вулиці Сумської до вулиці Тринклера.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові з нагоди Дня захисника Вітчизни відбувся мітинг біля пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам.

У мітингу взяли участь воїни-афганці, учасники бойових дій на території інших держав, члени сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів, ветерани Великої Вітчизняної війни, керівники ветеранських та громадських організацій, представники місцевої влади.

Пам`ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. До пам`ятника воїнам-афганцям поклали вінки та квіти. Після урочистої частини учасників свята пригостили кашею, яку приготували на встановленій неподалік польовій кухні.