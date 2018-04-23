Із життя мультиків

Генпрокуратура защищает харьковских тараканов

(http://www.dozor.in.ua/content/view/30269/9/)

«Тараканами» уже не первый месяц называют харьковчане городского голову Михаила Добкина и секретаря горсовета Геннадия Кернеса. Прозвище им дал одноименный мультик. Первыми на защиту чиновников - «тараканов» встал облсовет. Теперь присоединилась мощная армия специалистов из Генпрокуратуры. Они объявили «джихад» героям мультика Мише и Геше. С экранов ТВ харьковские «Тараканы» ушли в подплинтусье!

Уникальный и беспрецедентный анимационный фильм «Тараканы» выходил на харьковских телеканалах почти год. Главные персонажи – «очень опасный и вредный» таракан с комплексом Наполеона Геша (прототип – секретарь горсовета Геннадий Кернес) и не очень опасный, но вредный таракан – имбецил Миша (мэр Харькова Михаил Добкин): неразлучные подельники и по сюжету, и по жизни. Геша строит планы по захвату мира, Миша любит окорочка и постоянно называет себя Властью. Оба нюхают порошок для тараканов. Их диалоги, на которых построены мультики, брались из реальных разговоров и выступлений этой парочки градоначальников.

За время своего феерического шествия по медиа-пространству города, тараканчики успели заслужить звание народных любимцев. Так, их реплики, подобные «Продаем троллейбусы, покупаем самолет… все в ауте, мы в шоколаде», «Летим за провизией в Голландию. Там провизия легализована», «Власть довольна…» стали неизменными спутниками частных бесед харьковчан. А фразочка «Унс хер вонен!» (Нам здесь жить! – с немецкого) – это тараканий аналог предвыборного лозунга кандидата Добкина.

Накануне парламентских выборов в серии «Матрица» Геша предлагал Мише выбрать таблетку – бело-голубую (она вставляет, но ты тупеешь) или оранжевую (и ты познаешь истину). От употребления таблеток Миша видел политические «глюки». Именно из-за этой серии по отношению к мультику начались репрессии. Не трудно представить всю любовь к данному сериалу горсовета и мэра, однако первым дератизатором стал председатель харьковского облсовета Василий Салыгин (Партия регионов). В своем письме к Генпрокурору Украины Александру Медведько от 06.09.07 г., Василий Викторович попросил правоохранителей проверить наличие в действиях лиц, которые транслируют ролик «Матрица» из цикла «Тараканы» на телеканалах и распространяют их в сети Интернет, признаков преступлений, предусмотренных статьями 208-2 и 229-5 Уголовного Кодекса Украины.

Правда, как мы ни пытались отыскать в УК Украины статьи, указанные Василием Салыгиным, все старания оказались тщетными. Юристы обнаружили их в Уголовном Кодексе Украинской советской социалистической республики 1960 года... Команда профессионалов областного совета сработала на славу – большой им юридический привет!!!

Кстати, в той же Генпрокуратуре кроме «тараканьего» письма, пылятся десятки, а то и сотни обращений, заявлений, писем с указанием на противозаконность деятельности реальных Михаила Добкина и Геннадия Кернеса. Политические партии, общественные организации и частные харьковчане видят противозаконности во многих инициативах властей. Однако ни единой проверки по этому поводу проведено не было, ни единого предписания или какой либо санкции в их адрес не последовало. Деятельность тараканов же посчитали более разрушительной. Генпрокуратура обязала региональные телекомпании снять с эфира анимационный фильм, якобы из-за несоответствия моральным устоям. Дескать, «трансляция подобной продукции на телеканалах без определения возрастных ограничений зрительской аудитории, условий распространения и демонстрации имеет тенденцию негативного влияния на формирование сознания несовершеннолетних».

Видимо, власти всех уровней стали опасаться дальнейшей популяризации мультфильма. Ведь в сознании харьковчан (в том числе и несовершеннолетних, признаем!) герои настолько слились с прототипами, что говорится Добкин, а представляется таракан Миша, говорится Кернес, а возникает в памяти Геша. Вплоть до того, что на редких встречах с жителями города то у одного, то у второго спрашивают дети: «Дядя, а вы правда таракан?». Еще более негативным стал имидж городских начальников после выхода легендарного ролика «Михаил Маркович. Без дублей», в контексте которого стало ясно, кому в нашем городе принадлежит «текст», хоть и «по-дыбильному написанный», а кому - «читать, и не вы…бываться». Вероятно, дабы не дать дальше растечься пятну на своей репутации, Партия регионов поспособствовала избавления харьковского медиа-пространства от насекомых. Хотя логичнее, конечно, было бы почистить город от «первоисточников». Впрочем, харьковчане рассчитывают, что так оно и произойдет. Ну, а пока, мультики, ставшие запретными, можно увидеть на сайте «Городской ДоZор». За их просмотр ни Генпрокуратура, ни иные органы ответственности пока не предусматривают.

Яна Храмова, «Z», http://www.dozor.in.ua/content/view/30269/9/