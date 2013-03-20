Харьков. 20 марта. УНИАН. Харьковский городской голова Геннадий Кернес награжден Золотой звездой «Герой казацкого народа».

Как сообщили УНИАН в областной организации азербайджанской диаспоры, с инициативой удостоить высокой награды мэра Харькова в Международную академию Казачества обратился Посол Мира (UPF), член Международной азербайджанской диаспоры Рустамов Октай Рамазан оглы.

Постановлением Президиума «Международной академия Казачества», Харьковский городской голова Г.Кернес награжден высшей наградой Золотая звезда «Герой казацкого народа» за существенный вклад в развитие социально-экономической, политической и культурной жизни Украины, а также за большой личный вклад в дело процветания наших великих держав, за защиту демократии, говорится в сообщении пресс-службы.

Также Г.Кернесу присвоено звание «генерал Армии казачества», и он избран академиком Международной академии Казачества за весомый вклад в развитие академической науки и казачьего движения, возрождение исторических, культурных, духовных, патриотических традиций.

Этим почетным званием, отмечает пресс-служба, ранее также были награждены Президент Украины Виктор Янукович, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, экс-президент Виктор Ющенко, премьер-министр Украины Николай Азаров, директор Национального банка Украины Сергей Арбузов, а также ряд других выдающихся украинских и зарубежных деятелей.

Как сообщили в пресс-cлужбе Азербайджанской диаспоры, Рустамов Октай Рамазан оглы в 2008 году в Южной Корее, в 2009 году в Японии был удостоен дипломами «Посол Мира» Международной Федерациии за Всеобщий Мир (UPF).

В 2007 году Рустамов Октай Рамазан оглы был удостоен почетной грамотой Президента Украины Виктора Януковича за значительный вклад в развитие межнациональных отношений и установление межнационального мира и согласия в Украине.