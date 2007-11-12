Стихія залишила без світла 47 населених пунктів області

Пошкоджено школи, лікарні, будинки

Харків. 12 листопада. УНІАН. На Харківщині внаслідок стихії, яка вирувала минулої доби, повністю залишилися без електропостачання близько 50 населених пунктів області.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Сергія СТОРОЖЕНКА, внаслідок Балканського циклону на обласних лініях електропередач повністю вийшов з ладу 21 фідер і ще 7 - частково. Крім того, пошкоджено 358 трансформаторних станцій, внаслідок чого 47 населених пунктів області повністю залишилися без електроенергії, а ще 16 - частково.

Найбільше від стихії постраждали Сахновщинський, Первомайський, Лозівський, Харківський, Чугуївський, Зміївський і Дергачівський райони. Є серйозні наслідки і в інших районах. Зокрема, у місті Барвінкове пошкоджено дах Центральної районної лікарні на площі близько 250 кв. метрів. У Малому Бурлуку внаслідок випадання великої кількості снігу в загальноосвітній школі пошкоджено дах на площі близько 100 кв. м, а в Куп’янському районі на двох п’ятиповерхових житлових будинках пошкоджено дах на площі майже 500 кв. м.

За словами С.СТОРОЖЕНКА, в ніч з 11 на 12 листопада до місць аварій був організований виїзд оперативних ремонтних бригад «Обленерго» та МНС, і в подальшому аварійні роботи проводяться безупинно.

На відновлення електропостачання в області задіяно 35 аварійно-відновлювальних бригад та 97 одиниць техніки. Для забезпечення проїзду на автодорогах області використовується 145 одиниць автодорожньої техніки і 191 спеціаліст-дорожник.

За інформацією на 7 годину 30 хвилин 12 листопада в Чугуївському районі було введено у дію більше половини постраждалих об`єктів. «Така ж ситуація в інших районах. На зв`язку у мене всі глави районних адміністрацій і оперативні чергові відповідних підрозділів», - сказав заступник губернатора.

За його словами, облдержадміністрація спрямувала телефонограми в ДАІ і всі школи області з вимогою посилити контроль за пересуванням шкільних автобусів в умовах складної дорожньої обстановки.