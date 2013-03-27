Компанія Shell вкладе понад 1 млн грн у соціальні проекти Харківщини

Газовидобувна компанія «Шелл» планує вкласти в 2013 році понад 1 млн грн у соціальні проекти в Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-президент компанії «Шелл» в Україні Грехем Тайлі під час виступу на семінарі-практикумі «Сталий розвиток регіонів: роль соціально відповідального бізнесу», який сьогодні проходить у приміщенні Харківської облдержадміністрації.

Г.Тайлі нагадав, що «Шелл» в рамках проекту про спільну діяльність з компанією «Укргазвидобування» з осені минулого року приступила до бурінняи першої пошукової свердловини з видобутку нетрадиційного газу поблизу села Веселе в Первомайському районі Харківської області.

«Крім цього ми взяли на себе зобов’язання і вкладаємо капітал у соціальний розвиток населених пунктів цього району», - сказав Г.Тайлі.

Зокрема, зазначив він, «ми купуємо устаткування для місцевих лікарень, а також ремонтуємо дороги та встановлюємо освітлення у населених пунктах».

За словами віце-президента компанії, «це ті дуже важливі проекти, які разом з місцевими громадами ми оцінюємо як проекти, які мають надзвичайно велике значення». Тому, наголосив він, «згідно з програмою вкладень капіталу на 2013 рік, які ми будемо здійснювати разом з «Укргазвидобування», понад 1 мільйон гривень буде вкладено у ті проекти, про які я зараз сказав».

Водночас, промовляючи перед учасниками семінару, голова Харківськлої облдержадміністрації Михайло Добкін повідомив, що облдержадміністрація провадить активну роботу з налагодження ефективної співпраці між владою та соціально відповідальним бізнесом. За словами губернатора, на цей час в регіоні працює або перебуває у завершальній фазі підготовки близько 10 проектів соціального співробітництва між бізнес-структурами і владою.

«У кінцевому рахунку кожна копійка, вкладена в регіон, повернеться із часом з величезною користю для тих компаній, які ведуть соціальний діалог з владою та громадянським суспільством. Чим багатшим буде суспільство, тим більше буде капіталізація самих компаній і купівельна спроможність регіону», - констатував М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, англо-голландський концерн Shell у травні 2012 року переміг у конкурсі на право розробки Юзівського родовища, розташованого в Харківській та Донецькій областях. У січні 2013 року Україна і Shell підписали угоду про розподіл продукції на родовищі. За оцінками української геологічної служби, запаси газу на родовищі становлять понад 2 трильйони кубометрів. За оптимістичним сценарієм, на родовищі видобуватимуть 20 мільярдів кубометрів газу в рік.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» і ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу), с. Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

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