Адміністрація аеропорту «Харків» вибачилася за затримку доставки пасажирів до терміналу

20:57, 06 квітня 2013
Харьків
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«Винні будуть покарані»

Харків. 6 квітня. УНІАН. Адміністрація Міжнародного аеропорту «Харків» вибачилася перед пасажирами столичного рейсу, які після прильоту змушені були деякий час чекати на пероні в автобусі відбуття до Києва літака віце-прем’єр-міністра України Костянтина Грищенка.

На офіційному сайті аеропорту розміщено відповідне повідомлення: «Шановні пасажири, які прибули до Харкова рейсом QU-516 5 квітня 2013 в 21.48, приносимо вам вибачення за затримку автобуса під час прямування по перону від повітряного судна до терміналу. З метою встановлення причин інциденту та попередження його повторення в даний час проводиться службове розслідування даної ситуації. Одержані результати будуть оприлюднені, а винні особи - покарані. Водночас, просимо вас врахувати, що дії всіх служб нашого аеропорту, перш за все, спрямовані на дотримання встановлених міжнародних вимог та правил забезпечення безпеки польотів».

Нейм

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