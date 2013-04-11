Влада Харкова хоче заборонити акції «Вставай, Україно!» - опозиція

Харків. 11 квітня. УНІАН. Погоджувальна рада Харківської міської ради ухвалила рішення звернутися до суду з проханням заборонити проведення акції «Вставай, Україно!» в Харкові, яку керівники опозиційних політичних сил планують провести завтра, 12 квітня.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник керівника Харківської міської організації ВО «Батьківщина» Микола Пахнін, який особисто був присутній на засіданні погоджувальної рада.

«Погоджувальна рада, як ми й передбачали, закінчилася тим, що її склад проголосував за передачу до суду цього пакту, і ми розуміємо, яким буде рішення суду», - сказав він.

За словами М.Пахніна, члени погоджувальної ради мотивували своє рішення тим, що проведення ходи «Вставай, Україно!» завадить руху транспорту.

«Мотивували вони це тим, що, мовляв, хода «Вставай, Україно!» створить транспортний колапс у найбільш важливій, жвавій артерії Харкова – це якраз проміжок між майданом Рози Люксембург до майдану Руднєва. Це відстань рівно 1400 метрів. Тобто 35-хвилинна хода, на їхнє переконання, паралізує геть усе місто», - наголосив представник ВО «Батьківщина».

Він зазначив, що представники голови погоджувальної ради в особистій розмові взагалі виступали проти проведення ходи.

«Коли ми запитали в представників пана Терехова (заступник Харківського міського голови Ігор Терехов – УНІАН) як голови погоджувальної ради, яка є альтернатива ході, можливо, ви запропонуєте інший маршрут, можливо, є інше, більш безпечне бачення проведення цієї ходи, відповідь була наступною: «Ми взагалі проти того, щоб ця хода була проведена. Ми за те, щоб ви тільки на майдані Руднєва зупинилися. Або проводили акцію в інший день», - сказав І.Пахнін.

Він заявив, що, незважаючи на це рішення, хода «Вставай, Україно!» в Харкові відбудеться в запланований час – з 15.00 до 16.00 і пройде від площі Рози Люксембург до майдану Руднєва. За його даними, в акції візьмуть участь до 10 тисяч людей.

«Ми розуміємо, що це формальна причіпка. Тому однозначна позиція партії, як обласної, так і міської організації, так само, як і наших колег із «УДАРу» та «Свободи», що хода буде проходити за будь-яких обставин завтра у запланований час з проведенням, відповідно, мітингу на майдані Руднєва», - сказав М.Пахнін.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові загальнонаціональна акція протесту «Вставай, Україно!» запланована на п’ятницю, 12 квітня, та збігається із проведенням чергового засідання Київського районного суду міста у справі ЄЕСУ.

Хода учасників акції протесту на чолі з лідерами опозиції розпочнеться о 15.00 – за годину до початку судового засідання у справі ЄЕСУ. Колона має пройти від площі Рози Люксембург до площі Руднєва, де розташований Апеляційний суд Харківської області, в якому буде проходити судове засідання.

Восени 2012 року акція опозиції (організатор - «Фронт змін») у Харкові була заборонена на майдані Свободи і мала пройти на площі Рози Люксембург, однак за вольовим рішенням організаторі мітинг пройшов в центрі міста на майдані Свободи.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній». Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА