Суд заборонив опозиції піднімати народ у Харкові

Харків. 11 квітня. УНІАН. Окружний адміністративний суд заборонив міській організації ВО «Батьківщина» проводити ходу і мітинг в рамках акції «Вставай, Україно!».

Про це кореспондента УНІАН повідомив заступник керівника Харківської міської організації ВО «Батьківщина» Микола Пахнін.

За його словами, суд задовольнив позов Харківської міської ради та заборонив міськорганізації ВО «Батьківщина» проводити ходу по проспекту Московському від площі Рози Люксембург до площі Руднєва, а також мітинг на площі Руднєва.

«Ми з юристами дочиталися уважно рішення суду. Суд заборонив і ходу, і мітинг», - уточнив він.

Він висловив переконання, що таке судове рішення суперечить статті 39 Конституції України, яка передбачає право на мирне зібрання громадян.

За його даними, аналогічне рішення суд ухвалив і за заявкою Харківської міської організації політичної партії «УДАР».

М.Пахнін додав, що заявки про проведення ходи в рамках акції «Вставай, Україно!» подавали також харківські обласні організації ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» та партії «Удар», але на цей час судові засідання за позовами міської ради щодо цих заявок ще не завершилися.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові загальнонаціональна акція протесту «Вставай, Україно!» пройде в п’ятницю, 12 квітня, та співпаде із проведенням чергового засідання Київського районного суду міста у справі ЄЕСУ.

Початок ходи близько 10 тисяч учасників акції протесту на чолі з лідерами опозиції Арсенієм Яценюком, Олегом Тягнибоком і Віталієм Кличком планувався на 15.00 – за годину до початку судового засідання у справі ЄЕСУ.

Сьогодні погоджувальна комісія Харківської міської ради ухвалила рішення звернутися до суду з проханням заборонити проведення ходи опозиціонерів, оскільки «це може спричинити транспортний колапс».

На знімку: лідери опозиції Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко на одній з акцій протесту «Вставай, Україно!».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА