“Нагадати тричі одурілому світу про толерантність”, або підсумки одного конкурсу
Кращою телепрограмою з врученням 20 тис. грн. премії визнано програму “Арабатская стрелка”, підготовлену журналісткою державної телерадіокомпанії “Крим” Лілією Буджуровою
Більше 200 робіт було подано журналістами з усієї України на Всеукраїнськоий журналістський конкурсу “Мир нашому дому! ЗМІ за толерантність та консолідацію українського суспільства”. Днями у Києві було названо переможців конкурсу та вручено їм призи.
|Мирослав Попович
Гран-прі, кубок переможця конкурсу та грошову премію в розмірі 50 тис. грн. було вручено творчій групі серіалу “Собор на крові” телеканалу “1+1” на чолі з Ігорем КОБРИНОМ та Євгеном ШАФРАНСЬКИМ.
Серед робіт, опублікованих у друкованих ЗМІ, премією у розмірі 20 тис. грн. відзначено роботу журналіста львівської газети “Благовіст” Миколи ІЛЬНИЦЬКОГО.
Кращою телепрограмою з врученням 20 тис. грн. премії визнано програму “Арабатская стрелка”, підготовлену журналісткою державної телерадіокомпанії “Крим” Лілією БУДЖУРОВОЮ.
Кращими радіопрограмами з врученням премій по 10 грн. визнано роботи журналістки Людмили КУЗЬМЕНКО (Донецька обласна державна телерадіокомпанія) та цикл передач “Багато голосів – одна Одеса” журналіста Євгена БАРДІЄРА (Одеська ДТРК).
З-поміж робіт в рамках інтернет-проектів журі відзначило матеріал “Всі ми християни” журналіста Західного інформаційного агентства “Простір” Андрія ГАНУСИНА (Чернівецька область), автору вручено премію у розмірі 10 тис. грн.
Загалом атмосферу конкурсу та й самої церемонії вшанування його переможців ( вона була продуманою, без зайвої розкоші, але доволі вишуканою) передали слова одного з лауреатів: “ Якщо ми не зробимо неможливе, нас чекає немислиме…”
|Олександр Фельдман
Олександр Фельдман оголосив, що цей конкурс почнеться 15 січня наступного року.
Серед переможців конкурсу не було харків’ян. Але вони були серед учасників, і, як висловився, в кулуарах конкурсу один з них, “гнаступного року писатимемо і зніматимемо цікавіше та краще, і обов’язково будемо”. Разом з тим, головний ініціатор та організатор конкурсу – Олександр Фельдман – харків’янин, отже, внесок міста в те, що Україна вже має такий конкурс, вагомий та очевидний.
Віктор Копилов