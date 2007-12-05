Прес-центр «Майдан Свободи». Круглий стіл, присвячений Дню місцевого самоврядування в Україні

Завтра, 06.12. 2007 року о 12.00 у прес-центрі «Майдан Свободи» відбудеться «круглий стіл», присвячений Дню місцевого самоврядування в Україні.Тема : «Хто сьогодні є реальною владою на селі? Що може територіальна громада?» Учасники «круглого столу»:Клок Микола Іванович - Кулиничівський селищний голова Харківського району; Кокая Костянтин Костянтинович – Коломацький селищний голова;Бабець Володимир Іванович - депутат Коломацької селищної ради;Микола Володимирович Хайло - сільський голова с.Вовчанські Хутори Вовчанського р-ну;Бондаренко Микола Олександрович - Шарівський селищний голова Богодухівського району;Ящук Григорій Іванович, Гутянський селищний голова Богодухівського р-ну;Киян Галина Федорівна, Дмитрівський сільський голова Богодухівського району.Журналісти матимуть можливість ставити учасникам «круглого столу» свої запитання.

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