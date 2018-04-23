Чи відправлять Добкіна і Кернеса у відставку за «технологією Фельдмана»?

На початку грудня мер Харкова Михайло Добкін танцював на балу з нагоди святкування дня Збройних Сил України. Глибокі декольте танцівниць та музика вальсу, судячи з фотознімків з цієї події, паморочили голову меру. Тоді він ще не знав, що над його головою та головою секретаря міськради Геннадія Кернеса згущуються хмари. У столиці, у Верховній Раді, депутати запустили механізм створення в парламенті слідчої комісії з розслідування фактів порушення Конституції і законів України мером Харкова Михайлом Добкіним і секретарем Харківської міськради Геннадієм Кернесом. Проект створення такої комісії зареєстровано в апараті Верховної Ради. Що інкримінують міським керівникам? Зловживання в системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних і фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов`язків. Звичайною мовою – розбазарювання майна, грошей і земель, що належать харківській громаді – повний корупційний букет.

Один із співавторів проекту - відомий в Харкові депутат БЮТ Олександр Фельдман, який давно обіцяв притягнути керівництво міста до відповіді. При цьому Фельдман планує стати рядовим членом комісії. А її головою група депутатів з БЮТ і НУ-НС пропонує призначити Олега Ляшка (БЮТ), який будучи головним редактором газети «Свобода» провів чимало журналістських розслідувань фактів корупції чиновників (зокрема, і у вищих ешелонах влади). Щоб зняти підозри в політичному підгрунті цього «проекту», його ініціатори заступником голови пропонують обрати «регіонала» Василя Грицака, а до складу комісії (9 чоловік) включити представників усіх фракцій.

Завдання комісії, на думку її ініціаторів, полягає не тільки в тому, щоб розслідувати обставини порушень Закону мером Харкова і секретарем міськради (матеріали комісії мають стати підставою для ухвалення рішення в парламенті про відставку Добкіна). Депутати вважають, що важливо також і обнародування результатів роботи комісії. Компетентне розслідування і оцінка дій керівництва Харкова таким статусним інститутом для українців, і харків`ян як ВР, впевнені Олег Ляшко та Олександр Фельдман, розставлять всі крапки над «і» в питанні: «Хто такі Добкін і Кернес».

При цьому, ініціатори створення комісії резонно акцентують на тому, що сама Партія регіонів, яку представляють харківський мер і його союзник, має бути зацікавлена в такій комісії. Якщо партія заявляє про безпідставність звинувачень на адресу Кернеса і Добкіна (хоча першому навіть виносилася партійна сувора догана за його справи в міській владі) і впевнена в їхній невинності – значить, боятися нічого, і результати роботи комісії були б кращим виправданням проти звинувачень.

І з цим посперечатися складно.

Разом з тим, коли реально може бути створена така комісія і, ще важливо, коли вона почне працювати?

У парламенті ще до кінця не розібралися з нагальними проблемами: призначення прем`єра і уряду, розподіл комітетів, ухвалення 12 першочергових Законів, на яких наполягає Президент, і головне - ухвалення бюджету країни наступного року. Поки ці пункти порядку денного буде пройдено, підійдуть новорічні канікули, і «харківське питання» може постати перед депутатами лише в середині лютого. Потім комісії відведуть три місяці на первинне розслідування, звіт про яке представлять народним обранцям. Залежно від результатів парламент вирішить: закрити комісію через відсутність «предмету розмов», одразу скористатися її матеріалами для вирішення долі харківського керівництва і відправити його у відставку, або дати комісії ще три місяці для дорозслідування і зміцнення «звинувачувальної бази». Отже, не виключено, що лише в липні стане відомо про результати роботи комісії.

Але навіть така тривала перспектива не бентежить ініціаторів створення комісії. За словами Олега Ляшка, вони розраховують на те, що матеріали роботи комісії з парламенту будуть направлені в Генпрокуратуру, яку вже не очолюватиме лояльна «регіоналам» людина. Отже, говорить Олег Ляшко, героям парламентського розслідування буде не до балів.

Іван Жмакін