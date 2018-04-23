Чи відправлять Добкіна і Кернеса у відставку за «технологією Фельдмана»?
На початку грудня Михайло Добкін танцював на балу з нагоди святкування дня ЗСУ. Глибокі декольте танцівниць, певно, паморочили голову меру. Тоді він ще не знав, що над ним згущуються хмари...
На початку грудня мер Харкова Михайло Добкін танцював на балу з нагоди святкування дня Збройних Сил України. Глибокі декольте танцівниць та музика вальсу, судячи з фотознімків з цієї події, паморочили голову меру. Тоді він ще не знав, що над його головою та головою секретаря міськради Геннадія Кернеса згущуються хмари. У столиці, у Верховній Раді, депутати запустили механізм створення в парламенті слідчої комісії з розслідування фактів порушення Конституції і законів України мером Харкова Михайлом Добкіним і секретарем Харківської міськради Геннадієм Кернесом. Проект створення такої комісії зареєстровано в апараті Верховної Ради. Що інкримінують міським керівникам? Зловживання в системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних і фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов`язків. Звичайною мовою – розбазарювання майна, грошей і земель, що належать харківській громаді – повний корупційний букет.
Один із співавторів проекту - відомий в Харкові депутат БЮТ Олександр Фельдман, який давно обіцяв притягнути керівництво міста до відповіді. При цьому Фельдман планує стати рядовим членом комісії. А її головою група депутатів з БЮТ і НУ-НС пропонує призначити Олега Ляшка (БЮТ), який будучи головним редактором газети «Свобода» провів чимало журналістських розслідувань фактів корупції чиновників (зокрема, і у вищих ешелонах влади). Щоб зняти підозри в політичному підгрунті цього «проекту», його ініціатори заступником голови пропонують обрати «регіонала» Василя Грицака, а до складу комісії (9 чоловік) включити представників усіх фракцій.
Завдання комісії, на думку її ініціаторів, полягає не тільки в тому, щоб розслідувати обставини порушень Закону мером Харкова і секретарем міськради (матеріали комісії мають стати підставою для ухвалення рішення в парламенті про відставку Добкіна). Депутати вважають, що важливо також і обнародування результатів роботи комісії. Компетентне розслідування і оцінка дій керівництва Харкова таким статусним інститутом для українців, і харків`ян як ВР, впевнені Олег Ляшко та Олександр Фельдман, розставлять всі крапки над «і» в питанні: «Хто такі Добкін і Кернес».
При цьому, ініціатори створення комісії резонно акцентують на тому, що сама Партія регіонів, яку представляють харківський мер і його союзник, має бути зацікавлена в такій комісії. Якщо партія заявляє про безпідставність звинувачень на адресу Кернеса і Добкіна (хоча першому навіть виносилася партійна сувора догана за його справи в міській владі) і впевнена в їхній невинності – значить, боятися нічого, і результати роботи комісії були б кращим виправданням проти звинувачень.
І з цим посперечатися складно.
Разом з тим, коли реально може бути створена така комісія і, ще важливо, коли вона почне працювати?
У парламенті ще до кінця не розібралися з нагальними проблемами: призначення прем`єра і уряду, розподіл комітетів, ухвалення 12 першочергових Законів, на яких наполягає Президент, і головне - ухвалення бюджету країни наступного року. Поки ці пункти порядку денного буде пройдено, підійдуть новорічні канікули, і «харківське питання» може постати перед депутатами лише в середині лютого. Потім комісії відведуть три місяці на первинне розслідування, звіт про яке представлять народним обранцям. Залежно від результатів парламент вирішить: закрити комісію через відсутність «предмету розмов», одразу скористатися її матеріалами для вирішення долі харківського керівництва і відправити його у відставку, або дати комісії ще три місяці для дорозслідування і зміцнення «звинувачувальної бази». Отже, не виключено, що лише в липні стане відомо про результати роботи комісії.
Але навіть така тривала перспектива не бентежить ініціаторів створення комісії. За словами Олега Ляшка, вони розраховують на те, що матеріали роботи комісії з парламенту будуть направлені в Генпрокуратуру, яку вже не очолюватиме лояльна «регіоналам» людина. Отже, говорить Олег Ляшко, героям парламентського розслідування буде не до балів.
Іван Жмакін