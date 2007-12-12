На пл. Свободи постане сучасний комплекс

Харків. 12 грудня. УНІАН. Компанія «ХХІ Століття Харків» планує спорудити в центрі Харкова на майдані Свободи сучасний багатофункціональний комплекс загальною площею понад 83 тис. кв. м.

Про це повідомив на прес-конференції генеральний директор інвестиційної компанії «XXI Століття Харків» Сергій ПІРОЖНІКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, загальний обсяг інвестицій в реалізацію цього проекту становитиме близько 100 млн. дол. Початок будівельних робіт запланований на 2010 рік.

До цього комплексу, який буде розташований між готелем «Харків» та Північним корпусом Харківського національного університету (колишнє приміщення Харківського військового університету, у минулому - Академії Говорова), увійдуть офісний центр класу А площею 32,3 тис. кв. м., 5-зірковий готель (20 тис. кв. м), торговий центр формату fashion center (18 тис. кв. м), а також казино, ресторани, кафе, підземний паркінг.

Цей проект, зазначив С.ПІРОЖНІКОВ, є одним з кроків компанії в реалізації масштабних планів щодо створення нової інфраструктури до проведення в Харкові Євро-2012.

Враховуючи важливість нового об’єкта та місце його розташування, відмітив гендиректор, керівництво «XXI Століття» планує залучити до процесу його спорудження кращі сили архітекторів, будівельників, інженерів та інших фахівців, а також провідні компанії світу в цій галузі.

Для розробки проекту планується провести міжнародний архітектурний конкурс, до якого будуть запрошені як вітчизняні, так і іноземні учасники. Зокрема, сказав С.ПІРОЖНІКОВ, до розробки архітектурної концепції 5-зіркового готелю планується залучити відому проектну майстерню John Seifert Architects. Після завершення будівництва вперше в Харкові розвиток проекту і управління готелем буде здійснюватися спільно з міжнародним оператором – ним стане французька компанія Accor, з якою «XXI Століття» вже підписало відповідну угоду.

Розташування комплексу в самому серці столиці Слобожанщини, на площі Свободи, яка відома в світі своїми архітектурними пам’ятниками, сказав С.ПІРОЖНІКОВ, робить цей проект «знаковим для Харкова і спонукає нас до дуже відповідальної роботи над ним». На його думку, нова споруда у майбутньому може стати однією з візитних карток Харкова.

На знімку: Сергій ПІРОЖНІКОВ на прес-конференції знайомить журнлістів з новим проектом.

Фото Андрія Кравченка.