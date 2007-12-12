Хтось заплутує справу про замахи на Кернеса?

Харків. 12 грудня. УНІАН. Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС намагається заплутати справу про інсценіювання замахів на себе та Віктора ЯНУКОВИЧА, у підготовці яких звинувачується група Ігоря БУДАРНОГО шляхом розкрутки так званої справи МЕДВЕДЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявило інформагентству «Вовремя. info» джерело у правоохоронних органах Харкова.

Борис ЗАЙЦЕВ та Олег МЕДВЕДЄВ були затримані минулими вихідними, і обидва підозрюються у причетності до одного з замахів на життя секретаря Харківської міськради Г.КЕРНЕСА. Крім того, правоохоронці не виключають, що затримані готували ще один замах на Г.КЕРНЕСА. Під час дачі показань Б.ЗАЙЦЕВ заявив, що О.МЕДВЕДЄВ найняв його як виконавця для вбивства секретаря міськради Г.КЕРНЕСА і вже дав йому зброю для вбивства. Якщо вина Б.МЕДВЕДЄВА буде доведена, йому загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

В міліції та прокуратурі факт затримання О.МЕДВЕДЄВА підтверджують, але від детальних коментарів поки що утримуються.

При цьому характерно, що операцію щодо затримання О.МЕДВЕДЄВА координував і проводив особисто Г.КЕРНЕС, який не є ні керівником правоохоронних органів, ні стороннім спостерігачем у справі про харківські вибухи.

Раніше, в день передвиборчого візиту В.ЯНУКОВИЧА до Харкова, за підозрою в організації серії вибухів у Харкові (два «замахи» на Г.КЕРНЕСА та один на Євгена Кушнарьова) співробітниками СБУ було затримано кілька осіб з групи І.БУДАРНОГО, в яких у ході затримання були вилучені речові докази причетності до цих злочинів, пише «Вовремя. info».