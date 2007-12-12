Добкін називає балаканиною заяви про перевибори влади Харкова

Харків. 12. грудня. УНІАН. Розмови і заяви про перевибори керівництва Харкова та міської ради є не що інше, як порожня балаканина.

Так Харківський міський голова Михайло ДОБКІН прокоментував місцевим журналістам заяви щодо необхідності дострокових місцевих виборів у Харкові.

Мер зазначив при цьому, що у нього немає часу реагувати такі заяви, і сказав, що воліє витрачати його радше на виконання даних харків’янам обіцянок.

І взагалі, додав М.ДОБКІН, він надає перевагу принципам типу «собака гавкає, а караван іде».