Добкін називає балаканиною заяви про перевибори влади Харкова
13:50, 12 грудня 2007Харьків
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Мер згадав про собаку і караван
Харків. 12. грудня. УНІАН. Розмови і заяви про перевибори керівництва Харкова та міської ради є не що інше, як порожня балаканина.
Так Харківський міський голова Михайло ДОБКІН прокоментував місцевим журналістам заяви щодо необхідності дострокових місцевих виборів у Харкові.
Мер зазначив при цьому, що у нього немає часу реагувати такі заяви, і сказав, що воліє витрачати його радше на виконання даних харків’янам обіцянок.
І взагалі, додав М.ДОБКІН, він надає перевагу принципам типу «собака гавкає, а караван іде».
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