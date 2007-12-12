Фельдман став ”Благодійником року”

Харків. 12 грудня. УНІАН. Міжнародний благодійний "Фонд Олександра Фельдмана" (Харків) став переможцем першого національного конкурсу "Благодійник року" в номінації "Благодійний фонд" (БФ).

Як повідомили агенції "SQ" в прес-службі фонду, переможцями конкурсу стали 5 благодійників, які зробили, на думку журі, найбільший внесок у розв’язання суспільних проблем. Крім того, журі конкурсу визначило найбільших благодійників в кожній області України.

Довідка "SQ". Засновниками конкурсу "Благодійник року" стали Всеукраїнські БФ "Дитячий світ", Центр філантропії, Український форум грантодавців і Міжнародний БФ "Україна 3000".

БФ А.Фельдмана був заснований 1997 року. За 10 років своєї діяльності направив на благодійність близько 50 млн. грн., надав адресну допомогу 37 тис. чол. і 4 тис. організацій.