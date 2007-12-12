26 грудня - сесія облради

Харків. 12 грудня. УНІАН. Чергова сесія Харківської облради запланована на 26 грудня. Відповідне рішення було ухвалене 11 грудня на засіданні президії облради. Як повідомив голова облради Василь Салигін, засідання постійних комісій почнуться 13 грудня.

Згідно з порядком денним сесії, винесеним на президію, для розгляду депутатам буде представлено 14 питань. Депутати планують прийняти у власність територіальних громад Харківської області першу чергу меморіального комплексу "Висота маршала Конєва", рішення про відчуження ряду об`єктів загальної власності територіальних громад. Крім того, вони планують надати пільги з орендної плати ряду підприємств регіону, затвердити обласну програму "Вища освіта і наука - регіональний розвиток на 2008-2011 рр". Також на сесії заслухають звіт про виконання обласної програми розвитку дорожнього комплексу Харківської області на 2004-2010 рр.