Вакарчук збере з харків`ян гроші

Харків. 12 грудня. УНІАН. «Океан Ельзи» дасть благодійний концерт у Харкові. Назва - «Подаруй мрію дітям».

Як повідомляє “МедіаПорт”, концерт до дня Святого Миколая відбудеться 18 грудня в «Радмір Експохолл» (біля станції метро Академіка Павлова), початок - о 19.00. За словами віце-губернатора Людмили Белової, на концерт зможуть потрапити 4 тисячі чоловік, а гроші, зібрані за квитки, організатори концерту витратять на подарунки дітям з дитячих будинків Харкова і області.

Офіційний сайт групи «Океан Ельзи» повідомляє: «гроші направлять на придбання медичного устаткування».