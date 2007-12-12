У Харкові будуть свої ”Золоті піски”

Харків. 12 грудня. УНІАН. У Харкові скоро з`явиться новий мікрорайон «Золоті піски»

В коментарі журналістам міський голова розповів, що територія поблизу торгового центру «Караван», площею близько 30 га, буде освоєна 3 рівнями житла. За рішенням інвесторів і рекомендаціями містобудівної ради там буде зведена висотка, квартири в якій матимуть одну цінову категорію. У другій частині мікрорайону буде житло середньої висотності. Найдорожчим буде маловисотне житло, котеджна забудова, а також таун-хауз.

Розробляючи комплексний план забудови даної території, враховуються декілька моментів, підкреслив Михайло Добкін, це - збереження у повному обсязі зелених насаджень, будівництво нової школи та 1-2 дитячих садки для цього району (залежно від потреби і кількості передбачуваних жителів майбутнього мікрорайону).

«Також серйозні інвестиції вкладатимуться в інженерні мережі. Фактично для цього району будуть проведені нові інженерні мережі, і на старих, з якими вони з`єднуватимуться, буде проведений суттєвий ремонт за рахунок інвестора, міського бюджету та комунальних підприємств. Це позитивно позначиться не тільки на жителях нових будинків, але й на жителях довколишніх висотних будинків», - упевнений міський голова.

Інформація сайту міськради