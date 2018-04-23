Як Вакарчук у Харкові гроші збирав (фоторепортаж)

У Харкові гурт «Океан Ельзи» на чолі з лідером Святославом Вакарчуком провів благодійний концерт в рамках акції «Святий Миколай йде до тебе».

Зібрані кошти пішли на придбання подарунків до Дня Святого Миколая дітям-сиротам, дітям з особливими потребами та дітям з багатодітних родин.

Фоторепортаж Андрія Кравченка