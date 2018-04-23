Як Вакарчук у Харкові гроші збирав (фоторепортаж)
На День Святого Миколая харківські діти отримали подарунки від Святослава Вакарчука. Лідер гурту «Океан Ельзи», він же народний депутат від «Нашої України», прибув до Харкова напередодні свята, аби зібрати гроші для обділених долею дітей…
У Харкові гурт «Океан Ельзи» на чолі з лідером Святославом Вакарчуком провів благодійний концерт в рамках акції «Святий Миколай йде до тебе».
Зібрані кошти пішли на придбання подарунків до Дня Святого Миколая дітям-сиротам, дітям з особливими потребами та дітям з багатодітних родин.
Фоторепортаж Андрія Кравченка
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