Губернаторів викликали до Києва

З ними говоритиме і Ющенко, і Тимошенко

Харків. 26 грудня. УНІАН. Сьогодні в Києві має відбутися розширене засідання Кабінету міністрів, у якому планує взяти участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО. На засіданні розглядатиметься проект Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік». Для обговорення проекту запрошені також голови обласних державних адміністрацій. Повідомляється, що голова Верховної ради України Арсеній ЯЦЕНЮК та лідери фракцій парламенту також візьмуть участь у засіданні Кабміну.

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