«Наша Україна» також за дострокові вибори мера і міськради

Харків. 26 грудня. УНІАН. Фракція «Нашої України» в Харківській міській раді заявила про підтримку ініціативи голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА щодо перевиборів міського голови і міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, заяву від імені фракції зачитав її керівник, депутат Андрій РУДЕНКО.

«Звертаюся до всіх депутатів міськради і харків`ян підтримати ініціативу губернатора Арсена Борисовича АВАКОВА щодо ініціації перевиборів міського голови і міської ради», - заявив А.РУДЕНКО.

Що стосується кандидатури на посаду міського голови в разі перевиборів мера Харкова, то в сьогоднішній ситуації найбільш відповідним для цієї посади А.АВАКОВ вважає представника БЮТ Олександра ФЕЛЬДМАНА.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня голова Харківської обласної державної адміністрації А.АВАКОВ надіслав на ім`я голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА подання про призначення позачергових виборів Харківського міського голови і міськради.

Також у парламенті зареєстрований проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин порушення Конституції, законів мером Харкова Михайлом ДОБКІНИМ і секретарем Харківської міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних і фінансових відносин. Ініціаторами створення ТСК є народні депутати від БЮТ О.ФЕЛЬДМАН і Олег ЛЯШКО, а також депутат від НУ-НС Микола КАТЕРИНЧУК.