Біля облради проходить пікетування

Харків. 26 грудня. УНІАН. Близько тисячі осіб провадять пікетування обласної ради, де в ці хвилини депутати розпочали свою чергову сесію.

Як передає кореспондент УНІАН, люди, що зібралися переважно під прапорами БЮТу, тримають в руках плакати і висловлюють критику на адресу голови облради Василя САЛИГІНА.

Вони вважають, що він припускається серйозних порушень у своїй діяльності, зокрема, у ході реалізації програми «Земля – людям!», і заслуговує на відставку.

Поряд невелика група представників Інституту соціальних ініціатив перед початком сесії вручала депутатам прапорці з державною символікою.