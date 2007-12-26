Біля облради проходить пікетування
10:03, 26 грудня 2007Харьків
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В основному критикують Салигіна
Харків. 26 грудня. УНІАН. Близько тисячі осіб провадять пікетування обласної ради, де в ці хвилини депутати розпочали свою чергову сесію.
Як передає кореспондент УНІАН, люди, що зібралися переважно під прапорами БЮТу, тримають в руках плакати і висловлюють критику на адресу голови облради Василя САЛИГІНА.
Вони вважають, що він припускається серйозних порушень у своїй діяльності, зокрема, у ході реалізації програми «Земля – людям!», і заслуговує на відставку.
Поряд невелика група представників Інституту соціальних ініціатив перед початком сесії вручала депутатам прапорці з державною символікою.
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