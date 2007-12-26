Розпочала роботу сесія облради
10:05, 26 грудня 2007Харьків
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Депутати обговорять близько 20 питань
Харків. 26 грудня. УНІАН. У ці хвилини розпочала роботу XXII сесія Харківської обласної ради V скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, на порядку денному сесії – близько двадцяти питань.
Зокрема, депутати мають розглянути питання про передачу у комунальну власність деяких об’єктів, затвердити програму протидії торгівлі людьми, програму забезпечення прав та можливостей жінок і чоловіків, пільг організації інвалідів.
Також на сесії обговорять питання про політрепресованих. Винесення його на сесію ініціював голова облради Василь САЛИГІН.
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