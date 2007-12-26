Розпочала роботу сесія облради

Харків. 26 грудня. УНІАН. У ці хвилини розпочала роботу XXII сесія Харківської обласної ради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, на порядку денному сесії – близько двадцяти питань.

Зокрема, депутати мають розглянути питання про передачу у комунальну власність деяких об’єктів, затвердити програму протидії торгівлі людьми, програму забезпечення прав та можливостей жінок і чоловіків, пільг організації інвалідів.

Також на сесії обговорять питання про політрепресованих. Винесення його на сесію ініціював голова облради Василь САЛИГІН.