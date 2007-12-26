У Харківській облраді - новий депутат

Харків. 26 грудня. УНІАН. У складі обласної ради відбулися зміни – до депутатського корпусу введено Миколу ЖИРНОКЛЄЄВА, представника Партії регіонів.

Він замінив Віталія САМУСЄВА, обраного в 2006 році за списком цієї ж партії, яка пізніше вирішила відібрати в нього депутатський мандат.

Як передає кореспондент УКНІАН, відповідні оголошення про це на сесії зробив голова облради Василь САЛИГІН та голова обласного тервиборчкому Микола СЕЛЕЗНЬОВ.

М.ЖИНОКЛЄЄВУ видано депутатське посвідчення. Тепер облрада у повному складі – вона нараховує 150 депутатів.