У Печенізькому лісі виявлено арсенал зброї

40 мін і снарядів часів війни знайшли лісники

Харків. 26 грудня. УНІАН. На території Печенізького лісництва лісниками виявлено 40 мінометних мін та артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Місцезнаходження боєприпасів охороняється, повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій. Сьогодні планується продовжити обстеження місця виявлення з подальшим вилученням та знешкодженням боєприпасів.

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