Салигіну запропонували піти у відставку

Голові Харківської облдержадміністрації Василю САЛИГІНУ запропонували добровільно піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію вніс на сесії керівник фракції БЮТ Андрій СТРОНОВ.

За його словами, бютівці мають документи про зловживання в ході реалізаціє ініційованої головою облради програми «Земля – людям!», що й дає підстави ставити питання про відставку В.САЛИГІНА.

Представники БЮТ, зазначив лідер фракції, мають намір найближчим часом передати ці документи до правоохоронних органів.

Напередодні представники Блоку Юлії ТИМОШЕНКО в Харківській області заявили про необхідність створення спеціальної комісії з розслідування діяльності голови Харківської облради В.САЛИГІНА і у випадку підтвердження фактів вважають за необхідне порушити питання про його перевибори.

У спільній заяві Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» та фракції БЮТ в Харківській облраді, було сказано, що «об’єктами розслідуваннями має стати не лише факт корупційного діяння В.САЛИГІНА, зафіксований у протоколі СБУ, але й виконання програми «Земля – людям!», факти непоодиноких порушень регламенту». «У випадку підтвердження даних фактів, - сказано в заяві, - вважаємо необхідним порушити питання про перевибори голови обласної ради».

Також народний депутат Олександр ФЕЛЬДМАН на прес-конференції минулого тижня повідомив, що ставиться питання про те, аби тимчасова слідча комісія, яка створюється у Верховній раді України з метою розслідування дотримання законів у діяльності керівників Харківської міської ради, зайнялася і перевіркою роботи обласної ради.