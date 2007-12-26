Склад облради буде скорочено до 77 осіб

Харків. 26 грудня. УНІАН. Харківська обласна рада V скликання сьогодні на своїй 22-й сесії ухвалила рішення скоротити депутатський корпус наступного скликання до 77 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення підтримали 86 депутатів, проти висловилися 13.

Проти скорочення числа депутатів виступили представники Комуністичної партії. Підтримала рішення фракція «Наша Україна». Зокрема її представник, заступник голови Харківської облдержадміністрації Олег ШАПОВАЛОВ вважає, що якість прийнятих рішень визначається не кількістю депутатів, а якістю складу обласної ради.

Довідка УНІАН. Харківська обласна рада V скликання нараховує 150 депутатів.