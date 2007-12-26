Салигін чекає криз

Харків.26 грудня УНІАН. Харківщина зачаїлася в очікуванні нових криз.

Так напередодні газеті «Сегодня» прокоментував голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН призначення на пост Прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Робота під керівництвом ТИМОШЕНКО і робота її особисто буде спрямована, насамперед, на популізм. Буде новий виток зростання цін, буде спроба звалити все на попередній уряд, а в результаті вона грюкне дверима і скривджено піде на президентські вибори», - вважає В.САЛИГІН.

На думку голови облради, Кабмін ТИМОШЕНКО постарається продати головну цінність міста - завод «Турбоатом». А це, заявив він, «допустити не можна».