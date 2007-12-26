Салигін чекає криз
13:26, 26 грудня 2007Харьків
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Землетрус влаштує Тимошенко, вважає він
Харків.26 грудня УНІАН. Харківщина зачаїлася в очікуванні нових криз.
Так напередодні газеті «Сегодня» прокоментував голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН призначення на пост Прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
«Робота під керівництвом ТИМОШЕНКО і робота її особисто буде спрямована, насамперед, на популізм. Буде новий виток зростання цін, буде спроба звалити все на попередній уряд, а в результаті вона грюкне дверима і скривджено піде на президентські вибори», - вважає В.САЛИГІН.
На думку голови облради, Кабмін ТИМОШЕНКО постарається продати головну цінність міста - завод «Турбоатом». А це, заявив він, «допустити не можна».
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