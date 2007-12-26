У ДТП загинув громадянин Росії
15:26, 26 грудня 2007Харьків
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У його "Фольксваген" врізався "КамАЗ"
Харків. 26 грудня. УНІАН. Внаслідок ДТП у селищі Горькому Богодухівського району загинув громадянин Росії.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, житель Харківської області, водій приватного підприємства не впорався з керуванням вантажівкою "КамАЗ", виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Фольксваген".
Водій мікроавтобуса, 39-річний громадянин Російської Федерації, унаслідок аварії був смертельно травмований.
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