У ДТП загинув громадянин Росії

Харків. 26 грудня. УНІАН. Внаслідок ДТП у селищі Горькому Богодухівського району загинув громадянин Росії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, житель Харківської області, водій приватного підприємства не впорався з керуванням вантажівкою "КамАЗ", виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Фольксваген".

Водій мікроавтобуса, 39-річний громадянин Російської Федерації, унаслідок аварії був смертельно травмований.