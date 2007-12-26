Добкін: у Харкові почалися політрепресії

Харків. 26 грудня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН вважає, що у Харкові почалися політичні репресії.

Як передає кореспонденте УНІАН, про це мер заявив на сесії обласної ради.

"Політрепресії почалися в Харкові та області після обрання уряду з представників "помаранчевих" сил. З політичних мотивів вже звільнено близько 10 чоловік", - сказав М.ДОБКІН.

Він зазначив, що у міській та обласній радах домінують Партія регіонів разом зі “Слобожанським вибору” та Компартією КПУ, і запевнив, що вони дадуть "відсіч представникам "помаранчевої" влади".

Водночас, М.ДОБКІН висловив подяку керівникам обласної ради за те, що депутатам дали можливість подивитися "на одну з масок людини, яка любить повчати інших (сьогодні на сесії депутатм продемонстрували фільм про радника губернатора Василя ТРЕТЕЦЬКОГО - УНІАН)".

М.ДОБКІН вважає, що 2008 рік буде останнім роком хаосу в Україні. На його думку, Партія регіонів повернеться до влади і наведе лад в країні.