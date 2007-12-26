В роботі сесії облради оголошено перерву

Депутати продовжать роботу у четвер

Харків. 26 грудня. УНІАН. У роботі 22-ї сесії Харківської облради оголошено перерву – депутати продовжать засідання у четвер, 27 грудня. Відповідне оголошення зробив голова облради Василь САЛИГІН. Таке рішення викликане необхідністю повернутися завтра до розгляду питання про внесення змін до рішення «Про обласний бюджет на 2007 рік».

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