Добкін хоче поговорити з Тимошенко

Харків. 14 січня. УНІАН. Сьогодні Харківський міський голова Михайло ДОБКІН перебуває у Дніпропетровську.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, мер вирушив у сусідню область, де, на прохання Правління Асоціації міст України і громад, відбудеться робоча зустріч Прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко з членами Правління.

Під час зустрічі планується, зокрема, розглянути питання, пов`язані з підготовкою змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік» в частині зміцнення фінансових можливостей органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО перебуває в Дніпропетровську з робочою поїздкою.

На початку поїздки Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з презентацією проекту реконструкції міжнародного аеропорту міста.

Крім того прем’єр відвідає обласне відділення № 58 Державного Ощадного банку України, де ознайомиться з організацією та станом виплати коштів громадянам, які мали заощадження в установах Ощадбанку СРСР.

Згідно з програмою поїздки глава уряду відвідає експозицію щодо перспектив розвитку метрополітену Дніпропетровська, проведе нараду з адміністративно-господарським активом області, а також зустріч з членами правління Асоціації міст та громад України.

На завершення поїздки Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з родинами, які постраждали від вибуху побутового газу у житловому будинку 13 жовтня 2007 року. Сьогодні ж глава уряду повернеться до Києва.