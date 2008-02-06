Україна наближається до зони вільної торгівлі з Євросоюзом?
00:03, 06 лютого 2008Харьків
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У Києві чекають на приїзд Комісара ЄС
Харків. 6 лютого. УНІАН. У ході візиту до України Комісара ЄС з питань торгівлі Пітера МЕНДЕЛЬСОНА 18 лютого буде розпочато переговори між Україною та Євросоюзом про створення зони вільної торгівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.
«Уже 18 лютого Україну відвідає з візитом Комісар ЄС з питань торгівлі П.МЕНДЕЛЬСОН, і ця дата буде офіційною датою початку переговорів між Україною і ЄС щодо створення поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі», - сказав він.
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