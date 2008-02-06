Аваков закликає не брати «ліві» гроші

Харків. 6 лютого. УНІАН. Економіка Харківської області здатна повною мірою забезпечити виплату пенсіонерам підвищених пенсій.

Як повідомляє прес-служба ОДА, про це голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ заявив у прямому ефірі обласного радіо.

За словами губернатора, збільшений фонд виплат на 98% забезпечується відрахуваннями підприємств Харківщини до Пенсійного фонду.

«Якщо ми зараз зробимо ще ряд кроків і виведемо з тіні ту значну частину зарплат, які дають «у конвертах», то, думаю, що Пенсійний фонд буде забезпечено більшою мірою і ми спокійно зможемо говорити про зміцнення пенсійних позицій», - сказав голова облдержадміністрації.

За словами А.АВАКОВА, виплата зарплати «у конвертах» не тільки не поповнює спеціальні пенсійні рахунки працівників, але й обкрадає Пенсійний фонд країни.

Керівник області запропонував мешканцям Харківщини виявляти громадянську позицію і ні за яких обставин не брати «ліві» гроші.