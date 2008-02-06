Стороженко хоче врятувати стадіон «Серп і Молот»

Харків. 6 лютого. УНІАН. «Я категорично не згоден з рішенням органів місцевого самоврядування міста Харкова про практичне знищення стадіону «Серп і молот».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник губернатора Сергій СТОРОЖЕНКО.

Він повідомив, що чотири місяці тому вся земля, на якій знаходиться стадіон «Серп і молот», була віддана під забудову якійсь фірмі. На думку заступника голови облдержадміністрації, це рішення треба переглянути: «Пропоную звернутися з цього питання до мера і всіх можновладців міста, оскільки такі дії неприпустимі. Крім того, за критеріями УЄФА в місті Харкові, крім «Металіста», нам знадобиться ще один стадіон».

За словами С.СТОРОЖЕНКА, «Серп і молот» - один з найстаріших стадіонів країни, з якого, по суті, почався футбол в СРСР.

«Я вважаю неприпустимим знищувати такий стадіон, тим більше, в рік святкування 100-річчя харківського футболу», - сказав заступник керівника області.